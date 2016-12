BR Fernsehen 23:15 bis 23:45 Reportage Woidboyz on the Road Per Anhalter durch Bayern D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Woidboyz sind unterwegs: Auf ihre frech-charmante Art kommen die drei Moderatoren Basti Kellermeier, Uli Nutz und Andi Weindl den Leuten, die sie treffen, und den Regionen, in denen sie zufällig landen, schnell und unkompliziert nah. Tag vier der Reise-Reportage "Woidboyz on the Road" durch Unterfranken. Los geht's in der Bäderstadt Bad Kissingen. Die Woidboyz sind zuerst mitten im Wellness-Wasser und anschließend mitten in einer Gruppe von übenden Nordic-Walkern. Die Trainerin erklärt Woidboy Uli die Vorteile des Gehens mit Stöcken und ist mit seinen ersten Versuchen sogar halbwegs zufrieden. In Roth bei Bad Bocklet fällt den Woidboyz eine wunderschöne alte Mühle auf; dort wird jedoch schon lange kein Mehl mehr gemahlen, sondern unter anderem Strom produziert. Der Besitzer Hans-Walter führt die drei Moderatoren durch die alten Räume und zeigt ihnen auch seinen riesigen Garten. Andi, Basti und Uli kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Anschließend fahren sie mit einem Stadtrat nach Bad Neustadt. Durch ihre ehrliche, offene und freundliche Art kommen die Woidboyz den Leuten, die sie spontan treffen, und den Regionen, in denen sie zufällig landen, schnell und unkompliziert nah. Sie nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise ins authentische Bayern, zu ganz normalen außergewöhnlichen Menschen, in Winkel von Heimat, in die sonst keiner schaut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Basti Kellermeier, Uli Nutz, Andi Weindl Originaltitel: Woidboyz on the Road