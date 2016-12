BR Fernsehen 12:00 bis 13:30 Melodram Eine Liebe in Afrika D 2003 2016-12-15 02:30 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Stefan ist seit einem Raubüberfall auf einen Rollstuhl angewiesen, wodurch seine Karriere als Chirurg beendet ist. Seine Verlobte Miriam lässt er nicht mehr an sich heran, denn er will nicht, dass sie nur aus Mitleid bei ihm bleibt. Stefans Vater Bernhard hofft, dass sein Sohn einen neuen Lebenssinn als Weinbauer in Afrika findet, und will ihm die Farm überschreiben. Doch davon will Stefan nichts wissen: Ihm bleibt nicht verborgen, dass Jo und Miriam sich lieben, und er ist sich sicher, dass Miriam ihn unter anderen Umständen wegen Jo verlassen würde. Als Stefan kurz darauf mit seiner Cessna abstürzt, obwohl er ein erfahrener Pilot ist, deutet Miriam den tödlichen Unfall als Selbstmord. Miriam hält nun nichts mehr in Südafrika - zumal sie bemerkt, dass die sympathische Lehrerin Jane, der sie bei einem Schulprojekt hilft, seit Jahren in Jo verliebt ist. Als Jane dem überraschten Bischof gesteht, dass er der Vater ihrer siebenjährigen Tochter Emily ist, will Jo seinen familiären Pflichten nachkommen und zu Jane ziehen. Doch Jane lehnt ab, weil sie erkennt, dass Jo eigentlich eine andere liebt. Miriam vermeidet zunächst jeden Kontakt zu Jo - bis ihre gemeinsame Liebe zu Afrika sie am Ende überraschend doch zusammenführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heiner Lauterbach (Jo, Bischof von Uzimvubu) Julia Stemberger (Miriam) Bernhard Schir (Stefan) Friedrich von Thun (Carl) Renée Soutendijk (Jane) Hans Michael Rehberg (Bernhard) Monica Bleibtreu (Susan) Originaltitel: Eine Liebe in Afrika Regie: Xaver Schwarzenberger Drehbuch: Gabriela Sperl Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Nikolaus Glowna, Sigi Müller Altersempfehlung: ab 12

