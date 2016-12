MTV 20:50 bis 21:15 Dokusoap Ex on the Beach GB Merken In der Villa stehen die Chancen auf eine ruhige Nacht ziemlich schlecht. Lillie und Bear kommen sich näher, Charlotte muss eine Entscheidung treffen, und Jemma verliert die Fassung. Und auch der nächste Abend bleibt nicht ohne Tränen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ex on the Beach Altersempfehlung: ab 12

