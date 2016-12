MTV 17:10 bis 17:40 Comedyserie Awkward Die tote Stacey USA 2011 Merken In der Schule wird eine Projektwoche zum Thema "Alkohol am Steuer" durchgeführt und alle wollen in einem Rollenspiel die "Tote Stacey" spielen. Obwohl Jenna damit nicht assoziiert werden will, wird sie für die Rolle ausgewählt. Jenna fällt die Rolle nicht leicht, während Matty und Jake um ihre Aufmerksamkeit kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashley Rickards (Jenna Hamilton) Beau Mirchoff (Matty McKibben) Nikki Deloach (Lacey Hamilton) Jillian Rose Reed (Tamara) Brett Davern (Jake Rosati) Molly Tarlov (Sadie Saxton) Desi Lydic (Valerie Marks) Originaltitel: Awkward Regie: Ryan Shiraki Drehbuch: Cassie Pappas Musik: Brad Joseph Breeck Altersempfehlung: ab 12