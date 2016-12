NDR 02:00 bis 02:30 Magazin Kulturjournal Der wahre Gipfel - Michel Abdollahis alternatives OSZE-Treffen / Die Bescheidenheit eines Weltstars - Julia Westlake trifft Armin Müller-Stahl / Ein selbstbestimmtes Frauenleben - Spielfilm über die Malerin Paula Modersohn-Becker / "Wir zeigen Haltung" - Ehrenamtliche Helfer und ihre neue Kampagne / Zeichnen in der Dritten Dimension - Künstler testen die virtuelle Realität / Kunsttherapie im Hospiz - Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand" D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken * Der wahre Gipfel: Michel Abdollahis alternatives OSZE-Treffen Wegen des OSZE-Gipfels ist Hamburg im Ausnahmezustand, Sperrzone reiht sich an Sperrzone. Politiker schotten sich mit großem Polizeiaufgebot ab, um hinter verschlossenen Türen die großen Sicherheitsfragen Europas zu debattieren. Dabei gehen diese Fragen alle an! Diese Diskrepanz ist für Reporter Michel Abdollahi untragbar. Deswegen hat er zu einem offenen Gegen- Gipfel mit Otto-Normalverbrauchern aufgerufen. Er fragt, wie gefährlich eine Deutsch-Russin von der internationalen Kulturbewegung RockFront die Aggressionspolitik à la Putin hält? Was kann man dagegen tun? Und wie scheinheilig sind die Konfliktlösungsbestrebungen von Ländern, die selbst Weltmeister im Waffenexport sind? Vielleicht ist das Volk ja klüger und im Krisenmanagement viel tauglicher als die Politik. * Die Bescheidenheit eines Weltstars: Julia Westlake trifft Armin Mueller-Stahl Zu seinem 86. Geburtstag hat sich Armin Mueller-Stahl selbst ein kleines Büchlein geschenkt: "Die Blaue Kuh" (Hatje Cantz). Darin: der Text eines seiner ersten DDR-kritischen Lieder, bebildert mit neuen Aquarellen von dem künstlerischen Multitalent. Was will er damit in diesen schwierigen Zeiten sagen? Dieser Weltstar, der Nazideutschland erlebt hat, die DDR und die BRD als Schauspieler prägte und sogar in Amerika Karriere machte. Für das "Kulturjournal" schwelgt Julia Westlake mit Armin Mueller-Stahl in Erinnerungen. Sie erfährt, warum die Malerei für ihn die freieste aller von ihm beherrschten Kunstformen ist. Und sie fragt, wie er sich stets seine Neugier und Wandelbarkeit bewahrt hat, ohne auch nur ein Fünkchen an Glaubwürdigkeit zu verlieren. * Ein selbstbestimmtes Frauenleben: Spielfilm über die Malerin Paula Modersohn-Becker Sie wollte eine unabhängige Künstlerin sein und sie wollte anders malen, als die Männer es ihr beibrachten. Die junge Paula Becker kam 1898 in die Künstlerkolonie Worpswede und ließ sich nicht von den Herren der Kunstwelt einschüchtern. Sie heiratete zwar den zehn Jahre älteren Otto Modersohn, ging aber unbeirrt weiter ihren eigenen Weg, zog sogar ohne ihren Mann nach Paris, um sich dort als Malerin zu verwirklichen. Der Spielfilm "Paula - Mein Leben soll ein Fest sein" ( * "Wir zeigen Haltung": ehrenamtliche Helfer und ihre neue Kampagne Mediale und politische Aufmerksamkeit erhalten derzeit vor allem Rechtspopulisten, die Unsicherheit und Ängste schüren und diese für politische Forderungen nach Ausgrenzung und Abschottung benutzen. Zwei Studien (Bertelsmann und Amnesty) belegen aber, dass die Mehrheit der Deutschen den Geflüchteten freundlich gesinnt ist und hilft, ohne das aber groß zu thematisieren. Eben nach dem Motto, tue Gutes und rede nicht darüber. Bisher haben sich die engagierten Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe darauf konzentriert, anzupacken. Jetzt wollen sie das Feld nicht länger den Populisten überlassen und haben eine Kampagne gestartet, um der stillen Mehrheit und den vielen Aktiven in der Flüchtlingshilfe mehr Gewicht in der öffentlichen Wahrnehmung und somit auch in der Politik zu verschaffen. Sie fordern in den Medien Berichte "über das, was alles funktioniert und nicht immer nur über das, was nicht funktioniert". Den bundesweiten Aufruf "Wir zeigen Haltung" haben Ehrenamtliche aus Hamburg gestartet. Sie kommen von Deutschlands größter Kleiderkammer in den Messehallen Hanseatic Help, der Flüchtlingshilfe Harvestehude und dem Verein Herberge für Menschen auf der Flucht, der Syrern per Verpflichtungserklärung die Flucht nach Deutschland ermöglicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julia Westlake Originaltitel: Kulturjournal

