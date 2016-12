NDR 22:00 bis 22:30 Reportage 2016 - das Jahr im Norden Der NDR//Aktuell Jahresrückblick mit Thomas Kausch D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Das Jahr 2016 hat traumatisch für viele begonnen, mit massenhaften sexuellen Übergriffen auf Frauen in Hamburg und auch in Köln. Die Täter waren meist Nordafrikaner, die wenigsten sind Flüchtlinge, die aktuell angekommen waren. Trotzdem markierte die Silvesternacht das Ende der Willkommenskultur in Deutschland. Es wird ein Jahr, in dem Ängste besiegt werden müssen, vor Fremden, vor Terror. In Hannover stach eine 15-jährige Deutsch-Marokkanerin einem Polizisten in den Hals und verletzte ihn schwer. Ferngesteuert vom IS? Das glaubt die Staatsanwaltschaft, dann wäre dies der erste IS-Terroranschlag in Deutschland gewesen. Es wird auch ein Jahr, in dem viele bekannte Norddeutsche viel zu früh verstorben sind: Maja Maranow, Roger Willemsen, Roger Cicero, auch Götz George, Uwe Friedrichsen, Tamme Hanken und Manfred Krug. Aber 2016 war kein Trauerjahr. Die Kielerin Angelique Kerber wurde die Nachfolgerin von Steffi Graf, sie wurde die Nummer eins der Damen-Tenniswelt. Norddeutsche Volleyballerinen haben bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro Gold gewonnen. Barack Obama besuchte den Norden. Forscher aus Hannover haben dabei geholfen, Einsteins Therorie zu beweisen, die Existenz von Gravitationswellen, die der Physiker vor 100 Jahren voraussagte: eine Jahrhundertsensation. Vergleichbar vielleicht nur noch mit dem 70. Geburtstag von Udo Lindenberg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Kausch Originaltitel: 2016 - das Jahr im Norden Regie: Thomas Kausch

