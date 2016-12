TNT-Serie 23:05 bis 23:50 Krimiserie The Closer Unter Druck USA 2005 16:9 Merken Ein iranischer Geschäftsmann und dessen Fahrer wurden in einem Parkhaus erschossen. Da der Iraner als Terrorverdächtiger gilt, interessiert sich schnell auch das FBI für den Fall und will die Ermittlungen übernehmen. Nach einigem Hin und Her können sich die beiden Behörden schließlich darauf einigen, dass das LAPD die Leitung des Falls übernimmt und das FBI einen Mitarbeiter im Team stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Will Pope) Corey Reynolds (David Gabriel) Robert Gossett (Captain Taylor) G.W. Bailey (Detective Lt. Provenza) Anthony John Denison (Lieutenant Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Originaltitel: The Closer Regie: Rick Wallace Drehbuch: Hunt Baldwin, John Coveny Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine

