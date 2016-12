TNT-Serie 20:15 bis 21:30 Krimiserie Quincy Puzzlespiel USA 1977 Merken Als auf dem Campus ein neues Gebäude gebaut wird, stoßen die Arbeiter auf einen Knochen - einen Menschenknochen. Gerichtsmediziner Quincy gerät zufällig an den Fund und beginnt, mit einer seiner Klassen zu recherchieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John S. Ragin (Dr. Asten) Jack Klugman (Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) Val Bisoglio (Danny Tovo) Linda Kelsey (Sue) Stephen Macht (Frank Hailey) Joseph Roman (Sergeant Brill) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Alex March Drehbuch: Lou Shaw Kamera: Ben Colman Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 6

