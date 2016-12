TNT-Serie 11:00 bis 11:45 Serien McLeods Töchter Arme Ritter AUS 2007 16:9 Merken Bei einem Mittelalter-Markt auf Drover's Run, dessen Erlöse wohltätigen Zwecken gespendet werden sollen, macht Heath Grace unerwartet einen Heiratsantrag. Die ist völlig perplex und will den Antrag erst annehmen, wenn sie die hohen Schulden zurückzahlen konnte, die sie bei Ashleigh hat. Marcus' Schwester hat ihr bereits ein Ultimatum gestellt und will Drover's Run andernfalls übernehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Dustin Clare (Riley) Abi Tucker (Grace Kingston McLeod) Matt Passmore (Marcus Turner) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Grant Brown Drehbuch: Posie Graeme-Evans, Greg Millin, Caroline Stanton Kamera: Henry Pierce Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 6