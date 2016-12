TNT-Serie 07:40 bis 08:25 Krimiserie Monk Mr. Monk wird gejagt USA 2008 16:9 Merken Die Fingerabdrücke am Tatort eines Mordfalles deuten auf einen Mann mit sechs Fingern an einer Hand hin -- genau wie bei dem Mörder von Monks Frau Trudy. Sofort beginnt Monk mit seinen Ermittlungen und schon bald steht er dem Mann gegenüber. Da fällt ein Schuss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Scott Glenn (Sheriff Rollins) Melora Hardin (Trudy Monk) C. S. Lee (Deputy Bell) Originaltitel: Monk Regie: Randall Zisk Drehbuch: Tom Scharpling Kamera: Joe Pennella Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 16

