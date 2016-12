Spiegel Geschichte 04:45 bis 05:35 Dokumentation Das Geheimnis der vergessenen Toten - Spurensuche in Londons Unterwelt GB 2015 Stereo 16:9 Merken Die sterblichen Überreste von rund 20.000 Menschen fanden sich bei Tunnelarbeiten ganz in der Nähe des Bahnhofs Liverpool-Street. Hier im Herzen der heutigen Metropole pulsierte auch vor über 300 Jahren schon das Leben: Dank internationaler Handelsbeziehungen stieg London im 17. Jahrhundert zur boomenden Großstadt auf, die Menschen aus aller Welt anzog. Doch London bot seinen frühen Einwanderern nicht nur alle Chancen des Großstadtlebens, sondern konfrontierte sie auch damals schon mit Kriminalität, Umweltverschmutzung und tödlichen Seuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret History: London's Lost Graveyard - The Crossrail Discovery Kamera: Pete Allibone, Matt Broad Altersempfehlung: ab 12