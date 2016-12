Spiegel Geschichte 23:00 bis 23:45 Dokumentation Bomberpiloten im KZ - Kriegsgefangene in Buchenwald D 2014 Stereo 16:9 Merken Nur wenige Kilometer von der Kulturstadt Weimar entfernt errichteten die Nazis das berüchtigte KZ Buchenwald. Zehntausende Menschen wurden hier ermordet. Weniger bekannt ist die Geschichte der 168 alliierten Luftwaffensoldaten, die im Sommer 1944 in Paris von der Gestapo verhaftet und schließlich als "Terroristen und Saboteure" nach Buchenwald verschleppt wurden. Hier erwartete sie der sichere Tod. Doch es kam anders... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bomberpiloten im KZ - Kriegsgefangene in Buchenwald Altersempfehlung: ab 12