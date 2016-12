Classica 01:45 bis 03:15 Musik Europakonzert aus Florenz Ludwig van Beethoven: "Fidelio"-Ouvertüre / Boris Blacher: Paganini-Variationen op. 26 / Niccolò Paganini: Allegro maestoso aus dem Violinkonzert Nr. 1 / Igor Strawinsky: Petruschka / Antonín Dvorák: Slawischer Tanz g-Moll op. 46/8 D 1995 Stereo 16:9 Merken Sarah Chang (Violine), Berliner Philharmoniker, Leitung: Zubin Mehta. Ludwig van Beethoven: "Fidelio"-Ouvertüre - Boris Blacher: Paganini-Variationen op. 26 - Niccolò Paganini: Allegro maestoso aus dem Violinkonzert Nr. 1 - Igor Strawinsky: Petruschka - Antonín Dvorák: Slawischer Tanz g-Moll op. 46/8. Die Europakonzerte der Berliner Philharmoniker sind ein Beitrag des renommierten Orchesters zur europäischen Vereinigung. Sie finden immer am 1. Mai (der Wiederkehr des Gründungstages 1882) in einem anderen europäischen Ort statt, 1995 im Salone dei Cinquecento des Palazzo Vecchio in Florenz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Sarah Chang (Violine) Originaltitel: Europakonzert aus Florenz Musik: Ludwig van Beethoven, Niccolò Paganini, Boris Blacher, Igor Strawinsky, Antonín Dvorák