Der Feuerriese / Die Reise zu den heißen Quellen F 2005-2016

Der Feuerriese: Immer wieder gibt Kleiner Dachs damit an, der Mutigste aller Jäger zu sein. Insbesondere der kleine Indianerjunge Wirbelwind hängt ihm dabei an den Lippen und sieht zu ihm auf. Als Kleiner Dachs behauptet, aus dem ausgehöhlten Inneren eines legendären, riesigen Baumes einen Stein geholt zu haben, obwohl Geister darin ihr Unwesen treiben, will Wirbelwind auch seinen Mut beweisen. Am nächsten Morgen entdeckt Yakari, dass Wirbelwind verschwunden ist. Zusammen mit Kleiner Dachs begibt er sich auf die Suche. 

Die Reise zu den heißen Quellen: Um seine Rückenschmerzen zu lindern, will Stiller Fels zu den heißen Quellen reisen, denen eine heilende Wirkung zugeschrieben wird. Fettauge und Yakari begleiten ihn dabei. Auf dem Weg befreit Yakari einen Elch, der auf der Flucht vor einem Puma in einem Schlammloch stecken geblieben ist. Yakari erfährt, dass sie das Revier des Pumas durchqueren müssen, um zu den Quellen zu gelangen. Und dieser mag keine Eindringlinge.

Sprecher: Mia Diekow (Yakari) Marc Seidenberg (Kleiner Donner) Patrick Bach (Kleiner Dachs) Julia Fölster (Regenbogen) Wolf Frass (Großer Adler) Originaltitel: Yakari Regie: Xavier Giacometti Drehbuch: M.-Luz Drouet, C. Le Roux, S. Melchior-Durand, E. Rondeaux, M. Coulon, M. Mamoud