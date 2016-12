KI.KA 20:10 bis 20:35 Dokusoap Die Mädchen-WG Sommer. Sonne. Elternfrei. D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Kein Morgen wie jeder andere in der Mädchen-WG: Jolina, Kaya, Luna, Natalie und Serena sind auf einem Ausflug in den Bergen und erwachen im Zelt statt in ihren gemütlichen Betten! Der Rückweg von den Bergen ins Tal wird für die Mädchen zu einem absoluten Höhepunkt ihrer Ferien ohne Eltern. In Folge 16 steht Paragliding auf dem Programm! Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern. Einmal nur das tun, worauf man wirklich Lust hat, ohne Rücksicht auf Erwachsene. Für fünf Mädchen geht dieser Traum in Erfüllung. In der Mädchen-WG haben sie die Chance, einen Monat lang das Leben ohne Eltern auszuprobieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Mädchen-WG Regie: Tobias Zydra Drehbuch: Georg Bussek, Tobias Zydra