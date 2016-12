Niederlande 1 20:30 bis 21:25 Sonstiges Petticoat NL 2016 HDTV Merken Pattie mag repeteren met de Petticoats maar heeft nog steeds geen liedjesschrijver. Jagersma zit werkeloos thuis en Peter stelt hem voor om Pattie terug te halen. Met de komst van Peter lijkt Patties probleem opgelost, maar Jagersma stelt haar voor de harde keuze: terug naar Groningen of haar droom verwezenlijken? Willem krijgt onverwachts een troef in handen. Rogier ziet met lede ogen aan hoe Pattie valt voor de charmes van zijn broer. Ondertussen komt Peter iets te weten over het verleden van Patties moeder. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Petticoat Regie: Thomas Korthals Altes, Pim van Hoeve Drehbuch: Paula van der Oest, Inge Hardeman

