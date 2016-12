Hessen 04:55 bis 05:45 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - Wenn der Pfleger zweimal klingelt Wenn der Pfleger zweimal klingelt / Alles tanzt nach meiner Pfeife / Zebra-Puzzle / Der junge Wilde / Cleverer Mundraub D 2012 Untertitel Live TV Merken Die rund vierzig Tierarten, die im Gondwanaland leben, sind nicht nur was fürs Auge, auch für die Ohren der Besucher haben die Bewohner der Tropenhalle so einiges zu bieten. Ob die spitzen Schreie der Totenkopfäffchen oder der raue Ruf des Hornvogels - die Klangvielfalt ist beeindruckend. Und dann ist da noch dieses Klingeln, Hupen und Pfeifen. Das kommt von den Tierpflegern und gehört ebenfalls zum guten Ton im Dschungel. Mit diesem ausgeklügelten Soundsystem bitten die Pfleger ihre Schützlinge zu Tisch. Das gelingt auch meistens. Nur Christian Patzer hat sich heute offenbar im Ton vergriffen. Die Riesenotter hören einfach nicht. Muss er jetzt eine andere Tonart anschlagen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.