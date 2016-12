Hessen 11:20 bis 12:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2334 D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Ferdi ist erschüttert, dass Johanna seinen Antrag ablehnt, weil sie ihn für politisches Kalkül hält. Thomas ermuntert Ferdi, um Johanna zu kämpfen, während Theo zu Thomas' Ärger Johannas Bedenken weiter befeuert. Obwohl Sydney sich über Gunters Warnung vor Mielitzer etwas ärgert, kommen ihr doch Zweifel, ob sie sich wirklich auf einen Mann einlassen soll, mit dem sie auch zusammenarbeitet. Merle redet Sydney zu und erinnert sie daran, dass Lieben und Arbeiten mit Jeff auch gute Seiten hatte. Sydney will das Abenteuer wagen. Doch als Mielitzers zarte Avancen fordernder werden, schreckt sie zurück - Merle fasst es nicht, dass Gunter ohne sie für Namibia trainiert und ihr seinen Radunfall verheimlicht. Als Edda sich mit dem Rad verfährt, weil sie ihr "Handy-Navi" nicht dabei hat, dämmert ihr, dass Kim mit ihrer Kritik Recht hat: Edda ist total abhängig vom ihrem Smartphone. Sandra ist glücklich, als Sydney sie trotz der Hemdenpanne zur Storemanagerin befördert. Doch dann muss sie die neue Verlobte ihres Exmannes bedienen, und das Glücksgefühl ist dahin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Mattes Reischel, Patrick Caputo Drehbuch: Justine Baltrusch Kamera: Till Sündermann, Wulf Sager Musik: Tunepool