Sky 1 17:20 bis 17:45 Comedyserie Parks and Recreation Greg Pikitis USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Schon lange hat Leslie (Amy Poehler) den Schüler Greg Pikitis im Verdacht, jährlich an Halloween eine Statue der Stadt zu beschädigen. Als sie ihn damit konfrontiert, streitet er alles ab. Daher beschließt Leslie, ihn mit Hilfe von Andy und Dave genau zu beobachten. Ann veranstaltet derweil eine große Halloweenparty, die anfangs nicht so recht in Schwung kommen will. Erst Tom kann den Abend retten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Paul Schneider (Mark Brendanawicz) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Dean Holland Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur Kamera: Michael Trim Altersempfehlung: ab 12