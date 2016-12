Sky 1 13:40 bis 14:35 Comedyserie Doc Martin Dumm gelaufen GB 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine heftige Magen-Darm-Infektion grassiert in Portwenn. Doc Martin sieht sich gezwungen einschneidende Maßnahmen zu ergreifen, um die Epidemie einzudämmen. Das kommt bei den Bewohnern aber überhaupt nicht gut an. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Martin Clunes (Dr. Martin Ellingham) Caroline Catz (Louisa Glasson) Stephanie Cole (Joan Norton) Ian McNeice (Bert Large) Jeff Rawle (Roger Fenn) Lucy Punch (Elaine Denham) Felicity Montagu (Caroline) Originaltitel: Doc Martin Regie: Ben Bolt Drehbuch: Dominic Minghella Kamera: Chris Howard Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 12