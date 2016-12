Nachdem Professor Abronsius wegen seines riesigen Interesses an Vampiren seinen Lehrstuhl an der Universität verloren hat, reist er mit seinem Assistenten Alfred in die Karpaten, um dort nach Vampiren zu suchen und den Kampf aufzunehen. Tatsächlich machen die beiden bald ihre erste Entdeckung und lernen Graf Krolock, den Fürst der Vampire, kennen, der in einem gruseligen Schloss wohnt. In Google-Kalender eintragen