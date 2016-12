TNT Film 07:00 bis 08:50 Horrorfilm Tanz der Vampire USA, GB 1967 16:9 20 40 60 80 100 Merken 19. Jahrhundert, irgendwo in den Karpaten. Der betagte und sehr kauzige Professor Abronsius (Jack MacGowran) hat sich ganz dem Kampf gegen den Vampirismus verschrieben. Für seinen Eifer erntet er an der Universität allerdings lediglich den Spott seiner Wissenschaftskollegen. Auf eigene Faust bricht er zusammen mit seinem jungen, furchtsamen Assistenten Alfred (Roman Polanski) nach Transsylvanien auf, um dort dem Vampirunwesen den Garaus zu machen. Nach einer langen Reise durch eine verschneite Berglandschaft steigen der Professor und sein Gehilfe in einem kleinen Gasthof ab. Hier treffen sie auf die typisch abergläubische Landbevölkerung, die sich mit reichlich Knoblauch und Kreuzen gegen die Vampirplage zu schützen versucht. Während Abronsius sich mit Holzpflock und Hammer gegen die blutsaugenden Parasiten wappnet und die Umgebung inspiziert, interessiert sich Alfred weit mehr für die reizende Sarah (Sharon Tate), die Tochter des Wirts (Alfie Bass). Kurze Zeit später wird die Schöne vom verdächtigen Grafen von Krolock (Ferdy Maine) auf sein Schloss entführt, wo eine rauschende Ballnacht mit einschlägigen Gästen aus dem Vampir-Brut vorbereitet wird. Ehrensache, dass Ambrosius und Alfred sich dorthin begeben um Sarah zu retten und gleichzeitig der dort versammelten blutsaugenden Adelsgesellschaft die Zähne zu ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roman Polanski (Alfred, Assistent) Jack MacGowran (Professor Abronsius) Sharon Tate (Sarah Shagal) Ferdy Mayne (Graf von Krolock) Alfie Bass (Gastwirt Shagal) Jessie Robins (Rebecca Shagal) Terry Downes (Koukol) Originaltitel: The Fearless Vampire Killers Regie: Roman Polanski Drehbuch: Roman Polanski , Gérard Brach Kamera: Douglas Slocombe Musik: Krzysztof Komeda Altersempfehlung: ab 16

