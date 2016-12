RTL Crime 02:20 bis 03:10 Krimiserie Cagney & Lacey Endlich wieder Montag USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 8: Bei der Revision hat das 14. Revier ziemlich schlecht abgeschnitten. Lieutenant Samuels ist sauer und läßt seine Leute das ganze Wochenende alte Akten aufarbeiten. Alle sind natürlich überglücklich, am Wochenende Überstunden schieben zu dürfen. Bei der Aktenaufarbeitung fällt Isbecki ein Fahndungsfoto in die Hände. Es zeigt einen Mann, der eine Frau überfallen hat, die seitdem an den Rollstuhl gefesselt ist. Denselben Mann hatten Cagney und Lacey vorübergehend wegen Scheckbetrugs festgenommen. Er befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Al Waxman (Lt. Bert Samuels) Martin Kove (Det. Isbecki) John Karlen (Harvey Lacey) Carl Lumbly (Det. Marcus Petrie) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Victor Lobl Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Peter Lefcourt Kamera: Tom Neuwirth Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12