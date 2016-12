RTL Crime 17:10 bis 18:00 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Schatten der Vergangenheit Schatten der Vergangenheit USA 1995-2005 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 26: Charles Holden kommt am späten Abend von der Arbeit nach Hause und sieht im Dunklen einen Mann vor seinem Haus hin und her laufen. Da dieser Holden sehr verdächtig vorkommt, ruft er aus seinem Auto heraus die Polizei. Als diese eintrifft, ist der Mann allerdings schon verschwunden. Die Ermittler entdecken, dass eine Scheibe im Erdgeschoss eingeschlagen wurde und als sie in das Haus hinein gehen, finden sie Holdens Mutter Dorothy Donovan erstochen in ihrem Bett. Bei der Polizei gibt Charles Holden an, dass er den Täter erkannt hat, da er ihn zuvor ein Stück in seinem Auto mitgenommen hatte, aber für die Polizei scheint die Geschichte nicht sehr glaubwürdig zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12