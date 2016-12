RTL Crime 10:40 bis 11:30 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Tödlicher Besuch Tödlicher Besuch USA 1995-2005 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 25: Judy Southern kommt nach der Arbeit nach Hause, wo sie bereits von einem Einbrecher erwartet wird, der kurzerhand auf sie schießt. Obwohl Judy getroffen wurde, gelingt es ihr aus dem Haus zu laufen und sich so in Sicherheit zu bringen. Wenige Augenblicke später kommt ihr Mann Allen nach Hause und bringt Judy sofort ins Krankenhaus. Dort können die Ärzte allerdings nur noch ihren Tod feststellen. Da das Ehepaar schon seit längerem Probleme hat und kurz vor der Scheidung steht, wird Allen, obwohl er selbst seine Frau ins Krankenhaus gebracht hat, verdächtigt der Mörder zu sein. Doch für diese Annahme finden die Ermittler keinerlei Hinweise am Tatort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 16