RTL Crime 07:40 bis 08:30 Krimiserie Cagney & Lacey Das außergewöhnliche Ereignis USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 7: Cagney und Lacey stehen auf einer Bürgerkonferenz in Spanish Harlem den Menschen Frage und Antwort. Auf dem Heimweg sieht Chris in einer Seitengasse einen jungen Mann, der mit einem Baseballschläger Scheiben einschlägt. Als der Latino Cagney sieht, läuft er mit dem Schläger auf sie zu. Cagney schießt - und, nachdem der Junge weiter auf sie zustürmt, ein zweites Mal. Schwer verletzt kommt der junge Mann ins Krankenhaus und stirbt kurz darauf an seinen Verletzungen. Lieutenant Samuels ist verpflichtet, den Fall zu untersuchen. Ein skrupelloser Fernsehjournalist heizt die Stimmung gegen Cagney an. Er behauptet, Christine habe aus rassistischen Motiven auf den Latino geschossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Det. Mary Beth Lacey) Sharon Gless (Det. Sgt. Christine Cagney) Al Waxman (Lt. Bert Samuels) Carl Lumbly (Det. Mark Petrie) Martin Kove (Det. Victor Isbecki) Sidney Clute (Det. Paul La Guardia) John Karlen (Harvey Lacey) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Alexander Singer Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Georgia Jeffries Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

