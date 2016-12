Sky Sport 2 21:00 bis 23:00 Motorsport Formel 1: Großer Preis von Russland Rennen in Sotschi 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Getriebewechsel beim Training, ERS-Defekt beim Qualifying und keine Zeitrunde, Strafversetzung auf den letzten Startplatz - Lewis Hamilton durchlebte beim GP von China ein Horrorwochenende. Beim Rennen nahm der Brite sein Herz in beide Hände und bretterte auf Platz sieben. Teamrivale Nico Rosberg fuhr einen Start-Ziel-Sieg heraus und freute sich über den dritten Erfolg im dritten Saisonrennen. "Ich habe selten ein so gutes Auto gehabt", strahlte der Wiesbadener, der mit 75 Punkten in den Russland-GP geht. Mit 36 Zählern folgt Hamilton, der vor dem Showdown auf dem Sochi Autodrom eine Kampfansage an Rosberg schickt: "Die Saison ist längst noch nicht vorbei. Ich habe noch alle Titelchancen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

