Sky Sport 1 05:00 bis 07:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League 1. FSV Mainz 05 - AS St. Etienne, Gruppenphase 1. Spieltag 16:9 Dolby Digital HDTV Zum dritten Mal hat sich der Traum vom internationalen Geschäft für den FSV Mainz erfüllt. Die Mission UEFA Europa League startet die Truppe von Trainer Martin Schmidt gegen den französischen Vertreter AS St. Etienne. Der zehnmalige Meister, zuletzt 1981, dürfte neben dem RSC Anderlecht der härteste Konkurrent in der Gruppe C sein. "Natürlich hat jeder von Manchester United geträumt", macht FSV-Präsident Harald Strutz aus seinem Herzen keine Mördergrube, "aber Anderlecht und St. Etienne sind auch attraktive Gegner. Aus sportlicher Perspektive haben wir unter dem Strich eine gute Chance, uns in dieser Gruppe zu behaupten." Vervollständigt wird die Gruppe mit dem Noname FK Qäbälä.