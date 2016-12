Goldstar TV 20:15 bis 21:15 Porträt Höchstpersönlich: Vicky Leandros Vicky Leandros, Sängerin D Stereo 16:9 Merken Beliebte Stars, ihre spannenden Geschichten erzählt an besonderen Orten. Die Reihe "Höchstpersönlich" ist 2016 wieder ein Stück gewachsen. So traf Alexander-Klaus Stecher Vicky Leandros im Hotel "Bayerischer Hof" und sprach mit ihr über ihre Kindheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: höchstpersönlich

