13th Street 01:45 bis 02:30 Krimiserie Law & Order Geld im Blut USA 2010 Stereo 16:9 Jerome Turner schleppt sich mit einer Stichwunde ins Krankenhaus und stirbt. Lupo und Bernard können den Fahrer des Wagens ausfindig machen, der ihn dort abgesetzt hat: Es ist Jeromes Cousin Michael Reed. Michael behauptet, der Privatdetektiv Joseph Hernandez sei von einem Pharmaunternehmen Hema Labs geschickt worden, um das Blut seiner Familie zu stehlen und hätte dabei Jerome erstochen. Tatsächlich hatte Hernandez den Auftrag, die Urenkel von Nathan Robinson zu finden, des Mannes, dem man fünfzig Jahre zuvor die Krebszellen entnommen hatte, die als erste in einer Zellkultur überlebensfähig waren. Hema Labs hat mit dem Verkauf der "NaRo-Kulturen" Millionen verdient. Jetzt will das Unternehmen neue Forschungsergebnisse mit der Evolution vergleichen, mit DNS-Proben und Blut von Nathans Urenkeln. Staatsanwalt Cutter erfährt, dass Michael sich geweigert hatte, mit der Firma zusammenzuarbeiten, da nie ein Cent Entschädigung bezahlt wurde. Er hatte versucht, die Familie auf eine Klage gegen Hema Labs einzuschwören. Doch sein Cousin Jerome war trotz allem bereit, für 10.000 Dollar DNS-Proben seines Sohnes zu verkaufen. Liegt hier ein Motiv für den Mord? Schauspieler: Jeremy Sisto (Detective Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Detective Kevin Bernard) Linus Roache (Executive A.D.A. Michael Cutter) Sam Waterston (Jack McCoy) Seth Gilliam (Michaels Anwalt) David Costabile (Glen Dolan) Adella Gautier (Dora Reed) Originaltitel: Law & Order Regie: Jim McKay Drehbuch: Richard Sweren, Julie Martin Kamera: Manuel Billeter Musik: Mike Post