13th Street 21:50 bis 23:30 Krimi Perry Mason und der gewissenlose Lump USA 1987 Nach einer Vorlage von Erle Stanley Gardner Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Harlan Wade (Robert Guillaume), der berüchtigte Herausgeber eines Revolverblatts, wurde im Anschluss an eine Party ermordet. Unter Tatverdacht gerät die Journalistin Michelle Benti (Susan Wilder), die auf der Feier einen heftigen Streit mit Wade hatte. Wade hatte sie zuvor unter Druck gesetzt, in einem ihrer Artikel vorsätzlich die Unwahrheit zu schreiben. Der Privatdetektiv Paul Drake (William Katt) bittet den Strafverteidiger Mason (Raymond Burr) um Hilfe. Gemeinsam finden sie heraus, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, denen Wades Tod nicht ungelegen kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Raymond Burr (Perry Mason) Barbara Hale (Della Street) William Katt (Paul Drake jr.) Robert Guillaume (Harlan Wade) Morgan Brittany (Marianne Clayman) Eugene Butler (Nick Moretti) David Ogden Stiers (Michael Reston) Originaltitel: Perry Mason: The Case of the Scandalous Scoundrel Regie: Christian I. Nyby II Drehbuch: Anthony Spinner Kamera: Arch Bryant Musik: Dick DeBenedictis