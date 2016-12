13th Street 20:13 bis 21:00 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Das Herz will, was es will USA 2015 Stereo 16:9 Merken Während einer Feier in einem Striptease-Club wird Petty Officer Peter Karp erschossen. Die ballistische Untersuchung der Kugel ergibt, dass mit der selben Waffe auch zwei bislang ungeklärte Morde verübt wurden. Eine Spur am Tatort führt Agent Pride (Scott Bakula) und seine Kollegen in einen heruntergekommenen Stadtteil von New Orleans. Dort waren die Namen der drei Opfer an eine Wand gesprüht worden. Meredith Brody (Zoe McLellan) bekommt derweil einen überraschenden Besuch von ihrem Ex-Verlobten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Zoe McLellan (Meredith Brody) Lucas Black (Christopher LaSalle) Luke Mably (James Lathom) Daryl Mitchell (Patton Plame) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Michael Zinberg Drehbuch: Laurie Arent Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk