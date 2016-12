13th Street 13:50 bis 14:40 Krimiserie Law & Order Was Frauen wollen USA 2010 Stereo 16:9 Merken Das Model Brenna Lane wird in einem brennenden Müllcontainer gefunden. Gerichtsmedizinerin Rodgers muss ihre ganze Kunst anwenden, um eine Identifizierung möglich zu machen. Als Lupo und Bernard endlich wissen, wer die Tote ist, geraten sie an deren Bruder Dustin Henry, den sie zunächst für ihren eifersüchtigen Freund und Mörder halten. Dustin gerät unter Terrorismusverdacht, weil die Nähe zu Politikern gesucht hatte, besonders zu einem Politiker: Senator Peterson. Peterson versichert, keinerlei Beziehung zu dem toten Model gehabt zu haben. Aber großzügige Zuwendungen aus dem Büro des Senators lassen eine Affäre oder eine Erpressung vermuten. Als Cutter sich für die Finanzunterlagen des Senators interessiert, gibt die Sekretärin Andrea Wheaton zu, ein Verhältnis mit Dustin gehabt zu haben. Die ganze Wahrheit erfahren Rubirosa und Cutter erst, als sie auf Rechnungen für plastische Chirurgie und Hormonbehandlungen stoßen. Camille, die 60-jährige Frau des Senators, wollte ihrem 20-jährigen Liebhaber zu Liebe jünger erscheinen. Als Brenna die Beziehung mit Dustin auffliegen lassen wollte, wollte die Senatoren-Gattin dies verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sisto (Detective Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Detective Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Linus Roache (Executive A.D.A. Michael Cutter) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Kathy Baker (Camille Peterson) Originaltitel: Law & Order Regie: Darnell Martin Drehbuch: Julie Martin, Christopher Ambrose, Richard Sweren Kamera: William Klayer Musik: Mike Post