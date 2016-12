13th Street 10:35 bis 11:25 Krimiserie Criminal Minds Die letzte Rate USA 2009 Stereo 16:9 Merken Das Team der BAU wird nach Long Island gerufen, wo bereits das dritte Opfer eines Serienmörders aufgefunden wurde. Jedes Opfer wurde gefesselt und hat Einschüsse am Kopf und Herz, außerdem fehlen den Männern Körperteile. Je tiefer sich das Team in den Fall einarbeitet, desto klarer werden die Beziehungen, in denen die drei Opfer zueinander stehen. Das Team vermutet einen Auftragsmörder hinter den Taten, und der hat bereits sein nächstes Opfer im Visier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) A.J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Karen Gaviola Drehbuch: Jay Beattie, Dan Dworkin Kamera: Greg St. Johns Musik: Scott Gordon, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 16