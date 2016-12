13th Street 05:10 bis 05:55 Actionserie Scorpion Einbruch in Fort Knox USA 2016 Stereo 16:9 Merken Das US-Verteidigungsministerium will seine Sicherheitssysteme testen und beauftragt das Team Scorpion damit, in Fort Knox einzubrechen und ein Artefakt zu stehlen. Als Walter (Elyes Gabel) und seine Leute dort jedoch etwas sehr Gefährliches entdecken, müssen sie ein zweites Mal in den Hochsicherheitsbereich eindringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Riley B. Smith (Ralph Dineen) Robert Patrick (Cabe Gallo) Originaltitel: Scorpion Regie: Omar Madha Drehbuch: Scott Sullivan Kamera: Ken Glassing Musik: Tony Morales Altersempfehlung: ab 16