Acht Gegentore in den letzten fünf Spielen, zuletzt ein 2:3 in Hannover - die beste Defensive der Liga zeigt Risse. "Wir haben es nicht geschafft, so konsequent zu verteidigen, wie wir es von uns gewohnt sind", kritisierte Heidenheims Trainer Frank Schmidt. Trotz der vierten Saisonniederlage bleibt der FCH mit 25 Punkten im Windschatten der Aufstiegsränge. Mittendrin statt nur dabei im Aufstiegsrennen ist Union nach dem 2:0 gegen den Ex-Spitzenreiter Braunschweig. Die Berliner liegen einen Zähler hinter dem Dritten Hannover, drei hinter der Eintracht und fünf hinter Tabellenführer Stuttgart. "Wenn sich die Mannschaft weiter so zeigt, können wir oben mitspielen", ist Coach Jens Keller