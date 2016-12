Sky Bundesliga 19:00 bis 21:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Bayern München - VfL Wolfsburg, 14. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Der VfL Wolfsburg kommt einfach nicht aus dem Tabellenkeller raus. Trotz zweimaliger Führung verloren die zahnlosen "Wölfe" zu Hause 2:3 gegen die Hertha. "Diese Niederlage tut richtig weh", erklärte VfL-Coach Valérien Ismaël. Mit zehn Punkten aus 13 Spielen steckt der ursprüngliche Champions-League-Anwärter mitten im Abstiegskampf. "Wir haben im Moment nicht das größte Selbstbewusstsein", sagt Mittelfeldspieler Maximilian Arnold. Keine gute Voraussetzung für die Partie in München. Die Bayern strotzen nach ihrem 3:1-Erfolg in Mainz nämlich wieder vor Selbstvertrauen. "So gut wie in der ersten Halbzeit haben wir lange nicht mehr gespielt", fand Arjen Robben. Ko In Google-Kalender eintragen Bildergalerie