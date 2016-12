Sky Bundesliga 08:00 bis 10:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga VfB Stuttgart - Hannover 96, 16. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Eins gegen drei, oder Stuttgart gegen Hannover - mehr Spitzenspiel in der rappelvollen Mercedes-Benz Arena geht kaum. Der VfB erklomm durch ein 4:0 in Aue die Tabellenspitze, steigt aber trotz des Kantersieges auf die Euphoriebremse. "Klar ist es schön, ganz oben zu stehen", sagt Kapitän Christian Gentner, "aber wir müssen noch viel tun. Gegen den Vorletzten haben wir viel zu viel zugelassen. Die Partie hätte auch anders ausgehen können." Genauso wie Hannovers 3:2 gegen Heidenheim. 96 drehte einen zweimaligen Rückstand und Mittelfeld-Abräumer Marvin Bakalorz lobte: "Wir sind dank unserer Mentalität wieder zurückgekommen. Das ist ausschlaggebend. Wir glauben an uns." Kommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 415 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 175 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 175 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 175 Min.