Discovery Channel 23:20 bis 00:05 Dokumentation Hai-Attacke - Dem Tod entkommen NZ 2014 Stereo 16:9 Merken Es sollte ein entspannter Tag werden als Lisa Mondy aus Australien mit zwei Freunden zum Wakeboarden fährt. Voller Elan versucht sie sich an ein paar Sprüngen. Als sie schließlich nach einem missglückten Stunt im Wasser landet, wird sie von einem 4,5 Meter langen Weißen Hai in die Tiefe gerissen. Haiangriffe dieser Art sind selten - noch seltener können sie auf Video festgehalten werden. Teil 2 von "Hai-Attacke - Dem Tod entkommen" zeigt Videoaufzeichnungen privater Camcorder und Überwachungskameras und lässt Menschen zu Wort kommen, die nach einem Hai-Angriff durch viel Glück und Geschick lebend aus dem Wasser entkommen konnten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: I Escaped Jaws (2)