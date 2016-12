Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokusoap Yukon Men - Überleben in Alaska Schule des Lebens USA 2014 Stereo 16:9 Merken Dorfbewohner James Roberts will seine Söhne auf das harte Leben im nördlichsten US-Bundesstaat vorbereiten. Deshalb verbringen der elfjährige Michael und sein neunjähriger Bruder Joseph eine Nacht in der Wildnis Alaskas - ganz auf sich allein gestellt. Dabei haben die Jungs nur "Sneakers" an ihrer Seite. Dem treuen Vierbeiner wird nachgesagt, er hätte die feinste Nase und das schärfste Gehör weit und breit. Zudem ist das Trio zusammen aufgewachsen. Deshalb folgt der Hund seinen Rudelführern schon seit Jahren auf Schritt und Tritt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Men Musik: Didier Rachou

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 328 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 128 Min. Aktenzeichen XY... ungelöst

Magazin

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 58 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 58 Min.