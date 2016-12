Discovery Channel 13:40 bis 14:25 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Bumerang-Kugeln USA 2009 Stereo 16:9 Merken Unberechenbare Querschläger und komplizierte physikalische Berechnungen - in dieser Episode der Doku-Serie beschäftigt sich das "Mythbusters" -Team mit fliegenden Geschossen. Grant, Tory und Jessi widmen sich unter anderem so genannten Ricochet-Geschossen, die an Gegenständen abprallen und plötzlich wie ein Bumerang zum Schützen zurückfliegen. Wie gefährlich so etwas enden kann, sieht man in diversen Online-Portalen, wie zum Beispiel Youtube. Trotzdem stellt sich die Frage: ist so etwas rein wissenschaftlich betrachtet überhaupt möglich oder handelt es sich bei den Clips um Fälschungen? Adam und Jamie bekommen es derweil mit einem Mythos aus dem Mittelalter zu tun. Angeb In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters