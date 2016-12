Sky Atlantic HD 04:50 bis 06:05 Serien The Newsroom Gute Nachrichten USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Vor laufender Kamera verliert News-Anchorman Will McAvoy (Jeff Daniels) die Beherrschung: Sein Statement, dass die USA nicht unbedingt der beste Staat der Welt sei, löst eine Welle der Empörung aus. Jetzt versucht der scharfzüngige Journalist sein Comeback. Doch die Hälfte seines Teams ist zur Konkurrenz abgewandert, die neuen Mitarbeiter sind unerfahren und ausgerechnet Ex-Freundin Mackenzie MacHale (Emily Mortimer) wird die neue Produktionsleiterin. - Start der mitreißenden Serie um eine TV-Newsredaktion, von Oscarpreisträger Aaron Sorkin ("The Social Network"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Daniels (Will McAvoy) Emily Mortimer (Mackenzie MacHale) John Gallagher Jr. (Jim Harper) Alison Pill (Maggie Jordan) Sam Waterston (Charlie Skinner) Thomas Sadoski (Don) Olivia Munn (Sloan Sabbith) Originaltitel: The Newsroom Regie: Greg Mottola Drehbuch: Aaron Sorkin Kamera: Barry Ackroyd, Todd McMullen Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 6