Sky Atlantic HD 02:00 bis 02:55 Serien Epitafios - Tod ist die Antwort Zur falschen Zeit ARG 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Mörder hat Marina (Cecilia Roth) noch immer in seiner Gewalt. Renzo (Julio Chávez) veröffentlicht ein Fahndungsfoto des Täters. Dieses liefert weitere Hinweise auf den Aufenthaltsort des Killers, was diesen in Rage bringt. Als er sich immer mehr in die Enge gedrängt fühlt und fliehen muss, hinterlässt er eine Spur des Grauens. - Nervenzerrende Krimiserie um den Rachefeldzug eines psychopathischen Serienkillers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julio Chávez (Renzo Márquez) Paola Krum (Laura Santini) Cecilia Roth (Marina Segal) Antonio Birabent (Bruno Costas) Villanueva Cosse (Marcos Márquez) Luis Luque (Comisario Jiménez) Daniel Hendler (Gustavo Echeverría) Originaltitel: Epitafios Regie: Alberto Lecchi, Jorge Nisco, Daniel Barone Drehbuch: Walter Slavich, Marcelo Slavich Kamera: Jorge Fernández Musik: Iván Wyszogrod Altersempfehlung: ab 16