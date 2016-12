Sky Atlantic HD 14:00 bis 15:00 Serien Deadwood Gerechtigkeit für Mister Wu USA 2004 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Rauschgiftlieferant Mr. Wu (Keone Young) sorgt im Gem-Saloon für großen Aufruhr. Wutschnaubend erklärt er Swearengen (Ian McShane), dass weiße Männer seinen Kurier getötet und die Schiffsladung Opium gestohlen haben, von der das meiste für Swearengen bestimmt war. Bullock (Timothy Olyphant) will mit Steuergeldern die Stadt sanieren, doch der Bürgermeister möchte das Geld vornehmlich dafür verwenden, die Vertreter des Magistrats zu bestechen. - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Seth Bullock) Ian McShane (Al Swearengen) Molly Parker (Alma Garret) John Hawkes (Sol Star) Robin Weigert (Calamity Jane) Kim Dickens (Joanie Stubbs) Dayton Callie (Charlie Utter) Originaltitel: Deadwood Regie: Daniel Minahan Drehbuch: Bryan McDonald, David Milch Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 16