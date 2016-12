Sky Atlantic HD 10:55 bis 12:00 Serien Big Love Begegnungen USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Bill (Bill Paxton) sind seine drei Frauen noch nicht genug. Er trifft sich heimlich mit der Kellnerin Ana, die er sich gut als Vierte im Bunde vorstellen könnte. Seine Drittfrau Margene (Ginnifer Goodwin), die sich zufällig mit Ana angefreundet hat, möchte, dass die beiden anderen Frauen, Barb und Nicki, Bills mögliche Neue auch kennenlernen. - Preisgekrönte, humorvolle Serie, die Einblick in den Familienalltag eines Polygamisten gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Paxton (Bill Henrickson) Jeanne Tripplehorn (Barb Henrickson) Chloë Sevigny (Nicolette Grant) Ginnifer Goodwin (Margene Heffman) Amanda Seyfried (Sarah Henrickson) Douglas Smith (Ben Henrickson) Melora Walters (Wanda Henrickson) Originaltitel: Big Love Regie: Jim McKay Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer, Doug Jung, Jennifer Schuur, Doug Stockstill Kamera: M. David Mullen Musik: David Byrne Altersempfehlung: ab 12