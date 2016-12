Sky Atlantic HD 08:05 bis 10:00 Drama Winchell USA 1998 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit spitzer Feder und spitzer Zunge steigt Walter Winchell (Stanley Tucci) in den 50er-Jahren zum bekanntesten Klatschreporter und Radiomoderator der USA auf. Schonungslos zerrt er das Privatleben von Prominenten an die Öffentlichkeit. Bald holen seine Feinde zum Gegenschlag aus, denn auch Winchells Leben ist reichlich schillernd. Besonders die Freundschaft mit der Hure Dallas (Glenne Headly) bringt ihn in Schwierigkeiten. - Starkes Porträt des legendären amerikanischen Skandaljournalisten Walter Winchell. Golden Globe für Stanley Tucci. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stanley Tucci (Walter Winchell) Glenne Headly (Dallas Wayne) Paul Giamatti (Herman Klurfeld) Christopher Plummer (Franklin D. Roosevelt) Xander Berkeley (Gavreau) Kevin Tighe (William Randolph Hearst) Frank Medrano (Melvin Diamond) Originaltitel: Winchell Regie: Paul Mazursky Drehbuch: Scott Abbott Kamera: Robbie Greenberg Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 415 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 175 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 175 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 175 Min.