Sky Atlantic HD 05:10 bis 06:05 Krimiserie Magic City Folge: 16 Die Sünden der Väter USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Schicksal von Hotel-Chef Ike Evans (Jeffrey Dean Morgan) und Gangster Ben Diamond (Danny Huston) steht vor dem Scheideweg: Das neue Gesetz zum Glückspiel in Miami steht vor der Verabschiedung. Ike macht Bezirksstaatsanwalt Jack Klein (Matt Ross) ein verlockendes Angebot. Und Mafia-Boss Sy Berman (James Caan), muss sich entscheiden, wie er mit seinem Protegé Ben weiter verfahren will. - Starbesetzte, mit viel Aufwand produzierte Serie über die Anfänge der Glamour-Hauptstadt Miami. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Dean Morgan (Ike Evans) Christian Cooke (Danny Evans) Danny Huston (Ben Diamond) Jessica Marais (Lily) Olga Kurylenko (Vera) Steven Strait (Stevie Evans) Kelly Lynch (Meg Bannock) Originaltitel: Magic City Regie: David Petrarca Drehbuch: Mitch Glazer Kamera: John Grillo Musik: Daniele Luppi Altersempfehlung: ab 12