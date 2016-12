Sky Emotion 05:00 bis 06:45 Drama Vielleicht lieber morgen USA 2012 Nach dem Buch von Stephen Chbosky 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Außenseiter Charlie (Logan Lerman) findet an seiner Schule keinen Anschluss und wird dauernd gehänselt. Im ersten Highschool-Jahr freundet er sich mit dem Geschwisterpaar Sam und Patrick (Emma Watson, Ezra Miller) an. Mit den beiden findet der schüchterne Charlie wieder mehr Spaß am Leben. Als er sich in Sam verliebt, macht das sein Leben allerdings nicht gerade einfacher. - Charmante und liebevolle Außenseiter-Story nach Stephen Chboskys Erfolgsbuch, mit "Harry Potter"-Star Emma Watson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Logan Lerman (Charlie) Emma Watson (Sam) Ezra Miller (Patrick) Kate Walsh (Mutter) Dylan McDermott (Vater) Paul Rudd (Mr. Anderson) Johnny Simmons (Brad) Originaltitel: The Perks of Being a Wallflower Regie: Stephen Chbosky Drehbuch: Stephen Chbosky Kamera: Andrew Dunn Musik: Michael Brook Altersempfehlung: ab 12