Heimatkanal 01:50 bis 02:35 Arztserie Der Landarzt Folge: 239 Lebenslügen D 2010 Stereo 16:9 Merken Dr. Jan Bergmann entführt seinen Vater Heinrich spontan aus der Hamburger Klinik an die Schlei, damit sich der Workaholic nach seiner Darmkrebs-Operation noch ein wenig erholen kann. Jans Freundin Maren feiert ihren Geburtstag und freut sich sehr über den Hamburger Überraschungsgast, dem sein unangekündigtes Auftauchen ein wenig peinlich ist. Mitten in der ausgelassenen Stimmung erreicht ein Notruf von Hinnerksen den Landarzt: Ein Motorradfahrer ist verunglückt. Doch der kommt mit einem blauen Auge davon und mietet sich im Gasthof Jantzen ein. Da sorgt der Fremde sorgt auf der Feier für einen Eklat: Max Bergmann ist Heinrichs jüngerer Bruder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wayne Carpendale (Dr. Jan Bergmann) Christian Kohlund (Dr. Max Bergmann) Gunter Schoß (Prof. Heinrich Bergmann) Caroline Scholze (Maren Jantzen) Edith Behleit (Frau Jürgens) Gerhard Olschewski (Alfred Hinnerksen) Franziska Troegner (Gertrud Hinnerksen) Originaltitel: Der Landarzt Regie: Hans Werner Drehbuch: Manfred Kosmann, Thomas Hernadi Kamera: Falko Ahsendorf Musik: Thom Eggert