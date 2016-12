Heimatkanal 20:15 bis 21:00 Serien Tierarzt Dr. Engel Hunde, die beißen D 1998 Stereo 16:9 Merken In Dr. Engels Tierarztpraxis geht es drunter und drüber, seit Sprechstundenhilfe Karin Janowski Urlaub genommen hat. Dr. Molfenter versucht, die Gunst der Stunde zu nutzen, um seinem Konkurrenten zu schaden. Zusammen mit den eingeweihten Bauern Marquardt, Hollerbach, Vogel und Hallhuber denkt er sich einen Streich aus. Mehrmals wird der ohnehin überforderte Dr. Engel zu angeblichen Notfällen gerufen, die sich aber alle als blinder Alarm herausstellen. Als Dr. Engel dann auch noch einen Notruf von Bettina von Karlshagen erhält, weil ein Pferd an einer schweren Kolik leidet, zögert er erst, fährt dann aber doch dorthin und rettet das tatsächlich erkrankte Pferd. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Dr. Quirin Engel) Susanne Czepl (Angelika Engel) Veronika Fitz (Gerlinde Schneider) Conny Glogger (Marlies Goll) Originaltitel: Tierarzt Dr. Engel Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Rainer Lauter Musik: Curt Cress, Chris Weller

